التربية توضح استثناء بعض كوادر الوزارة من قانون التقاعد

2019/12/29 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة التربية، أن وزيرة التربية سها خليل العلي بك سبق وان طرحت خلال اجتماعات مجلس الوزراء موضوع استثناء اساتذة الاختصاصات النادرة والكوادر الاشرافية وخبراء الوزارة من قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا بسبب حاجة الوزارة لهم.

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