الحشد الشعبي يعلن تفاصيل القصف الامريكي على كتائب حزب الله في القائم

2019/12/29 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الأحد، عن تفاصيل العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار.

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