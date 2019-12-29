2019/12/29 | 21:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، استشهاد 4 مقاتلين واصابة 30 اخرين من منتسبي الحشد بالقصف الامريكي.

وقالت خلية الإعلام الامني، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية امريكية أدت الى استشهاد اربعة مقاتلين احدهم معاون امر اللواء وإصابة ٣٠ مقاتلاً من منتسبي اللواء كاخبار اولي".

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