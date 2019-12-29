طائرات امريكية تقصف مقر تابع للحشد الشعبي في الانبار وتدمره بالكامل

2019/12/29 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف امريكي لقاعدة كتائب حزب الله في القائم (المستقلة)..تعرض مقر تابع لكتائب حزب الله في منطقة القائم غربي الانبار،اليوم الاحد، الى قصف جوي ما ادى الى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.وقالت قيادة العمليات المشتركة ان مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية-السورية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار […]

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