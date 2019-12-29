2019/12/29 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت قيادة الفرقة الخامسة من الجيش نتائج المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر التي تستهدف القضاء على ما تبقى من العصابات الإرهابية في عدد من المناطق ضمن قاطع عمليات ديالى .وذكر قائد الفرقة الخامسة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن “حصيلة ما تم تحقيقه من نتائج العملية التي انطلقت ،صباح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).