2019/12/29 | 21:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، بياناً عن قصف مقار للحشد الشعبي في مدينة القائم بالانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة تصدر بياناً عن قصف القائم والخسائر) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة تصدر بياناً عن قصف القائم والخسائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).