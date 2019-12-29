عبد المهدي يبحث التعاون الامني والعسكري مع [الدرك] الايطالي

2019/12/29 | 21:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الأحد، القائد العام لقوات الشرطة العسكرية الايطالية (الدرك) الجنرال جيوفاني نيستري ، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والأمني.

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