2019/12/29 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ان عدم التزامه بالسياقات الدستورية يعمق مشكلات العملية السياسية بغداد – وعد الشمري: دعت كتلة البناء، أمس الأحد، رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء مباشر بشأن خلاف على رئيس الوزراء المقبل، ودعته إلى الالتزام بالدستور، مشددة على عدم احقيته في رفض المرشحين للمنصب، مؤكدة أن دوره يكون بالتفاوض السياسي من خلال موقعه بهدف اقناع الاطراف ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البناء تدعو رئيس الجمهورية إلى لقاء مباشر بشأن الحكومة المقبلة والامتثال للدستور) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البناء تدعو رئيس الجمهورية إلى لقاء مباشر بشأن الحكومة المقبلة والامتثال للدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).