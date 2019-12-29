2019/12/29 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: كشف النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، امس الاحد، عن عزم تحالفه تقديم ثلاثة أسماء مستقلة لمنصب رئيس الوزراء خلال 24 ساعة المقبلة، موضحا ان التحالف بصدد التشاور مع الكتل والتحالفات الشيعية بشان الشخصيات الثلاث.وقال جابر في تصريح له ان “تحالف البناء يجري مشاورات مع الكتل والأحزاب الشيعية بشان طرح ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاورات للاتفاق على ثلاثة اسماء جديدة لرئاسة الوزراء خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاورات للاتفاق على ثلاثة اسماء جديدة لرئاسة الوزراء خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).