بيان الحشد الشعبي حول العدوان الأميركي على الأنبار

2019/12/29 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بيان الحشد الشعبي يعلن تفاصيل العدوان الأميركي على مواقعه في الأنبار أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الأحد، عن تفاصيل العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار، مؤكدا أن الحصيلة الأولية بلغت عشرات الشهداء والجرحى.وقال الربيعاوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إنه “في تمام […]

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