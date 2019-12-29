ليفربول يحقق فوزًا عسيرًا على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل

2019/12/29 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….حقق ليفربول فوزًا عسيرًا على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدف المباراة الوحيد النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42.بهذه النتيجة، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب البريمييرليج بعدما وصل للنقطة 55، بينما تراجع وولفرهامبتون للمركز الثامن بعدما توقف […]

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