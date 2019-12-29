دمار كامل بمقر كتائب حزب الله في الأنبار إثر القصف الأميركي.. صور

2019/12/29 | 21:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق”، الأحد، على صور تظهر آثار قصف مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي في قضاء القائم، غربي محافظة الانبار.واظهرت الصور حجم الدماء الذي نتج عن قصف الطيران الامريكي لمقر عسكري يتحصن فيه قوات تابعة لكتائب حزب الله او اللواء الرابع والخمسون بالحشد الشعبي.وأصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً عن ضربات مقر اللواء 45 […]

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