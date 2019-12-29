2019/12/29 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الاحد، الظرف الحالي استثنائي ويتطلب من رئيس الجمهورية جهود استثنائية.

وقال الجبوري في حديث متلفز لقناة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيثم الجبوري لـ"العهد": العامري اخبرني انه مستعد لعمل اي شيء لحفظ الدم العراقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيثم الجبوري لـ"العهد": العامري اخبرني انه مستعد لعمل اي شيء لحفظ الدم العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).