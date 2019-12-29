النقل: أكثر من مليوني مسافر تنقلوا على الخطوط الجوية خلال 2019

2019/12/29 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الاحد، عن اعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن طائرات الناقل الوطني خلال عام 2019 من

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