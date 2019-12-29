العبادي: علاقتي بحزب الدعوة انتهت وقلقون من فوز ’’الأحزاب الشمولية’’ بالانتخابات المقبلة

2019/12/29 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعرب رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، عن قلقه من فوز ما أسماها بـ ’’الأحزاب الشمولية’’ بمقاعد أكثر مما لديها حالياً بالانتخابات المقبلة، فيما كشف عن قطع علاقته بحزب الدعوة.

وقال العبادي خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الأحزاب الشمولية قادرة على ان تتكيف مع قانون الانتخابات الجديد لخدمة مصالحها"، معربا عن قلقله من "فوز الأحزاب الشمولية بمقاعد أكثر بالانتخابات المقبلة من مقاعدها الحالية".

وأردف: "علاقتي بحزب الدعوة انتهت ولم اشترك باجتماعات للحزب منذ الصيف الماضي"، مبينا أن بقاءه بالحزب "أيام تولي الحكومة لأسباب أخلاقية لكي لا يقال إني خرجت لأني في السلطة".

يتبع...

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وقال العبادي خلال استضافته في برنامج

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