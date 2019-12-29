عمليات كركوك تعلن نتائج المرحلة الثامنة من إرادة النصر

2019/12/29 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات كركوك ، اليوم الأحد، نتائج المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر التي انطلقت لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية في خمسة محاور.

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