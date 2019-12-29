الشباب والرياضة: نعمل على رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية

2019/12/29 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم الأحد ، أن الأحداث الأخيرة أثرت بشكل مباشر في ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية وحالت دون تقديمه للاتحاد الدولي.

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