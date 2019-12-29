2019/12/29 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايقاف مصفى الناصرية النفطي بشكل مؤقت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايقاف مصفى الناصرية النفطي بشكل مؤقت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايقاف مصفى الناصرية النفطي بشكل مؤقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).