العراق وإيران يبحثان مستجدات الأوضاع على المستوى الاقليمي والدولي

2019/12/29 | 22:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي.

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