الجيش الإيراني يدعو دول الخليج العربية للانضمام إلى المناورات البحرية مع روسيا والصين في دوراتها المقبلة

2019/12/29 | 22:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران ـ وكالات: وجه الجيش الإيراني دعوة إلى دول منطقة الخليج العربية للانضمام إلى المناورات العسكرية البحرية مع روسيا والصين في دوراتها المقبلة.وقال قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، […]

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