2019/12/29 | 22:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب حسن سالم، اليوم الاحد، ان القصف الامريكي الصهيوني لمواقع الحشد الشعبي وخصوصا اللواء 45 و 46 هو انتهاك صارخ للسيادة العراقية واستخفاف بالشان الامني العراقي.

وقال سالم في بيان تلقته "الغد برس"، ان "النوايا الامريكية الصهيونية معروفه وليست مخفية فهي تسعى جاهدة الى دخول عصابات داعش وتمركزها في العراق ومسك الحشد الشعبي مناطق الحدود العراقية السورية في القائم يشكل عائق امام دخول هذه العصابات الاجرامية داعش التي ترعاها امريكا والصهاينة".

وطالب النائب حسن سالم "الحكومة واجهزتها الامنية والقوة الجوية العراقية وطيران الجيش الابتعاد عن لغة الدبلوماسية والاستنكار والرد بالمثل واكثر".

وتابع "على الكتل السياسية ومجلس النواب الابتعاد عن التسويف والمماطلة وسرعة اقرار اخراج القوات الامريكية من العراق بعد ارتكابها عدة خروقات منها دعم ومساندة عصابات داعش يقابلها قصف لمقرات امنية عراقية اضافة الى تبنيها لعصابات الجوكر لاثارة الفوضى في البلد وحرف مسيرة التظاهرات السلمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: القصف الامريكي الصهيوني لمواقع الحشد الشعبي انتهاك صارخ للسيادة العراقية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: القصف الامريكي الصهيوني لمواقع الحشد الشعبي انتهاك صارخ للسيادة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).