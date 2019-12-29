كيف رد العراقيون على القصف الأميركي في القائم بالأنبار؟

2019/12/29 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، بالردود والتعليقات إثر استهداف الطيران الامريكي لقوات تابعة للحشد الشعبي في غرب مدينة الانبار .واسفر القصف الذي اعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بشكل رسمي مسؤوليتها عنه، عن مقتل 4 منتسبين بالحشد الشعبي طبقا لبيان خلية الاعلام الامني.وعلى الاثر كتب مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المنشورات طالبوا فيها […]

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