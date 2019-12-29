مسؤول بارز في البيشمركة: “داعش” عاد الى مرحلة العمليات بـ ’’راية’’ جديدة🔻

2019/12/29 | 22:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤولون أمنيون أكراد من أن تنظيم “داعش” يعيد تكثيف أنشطته في شمال العراق وقد يستعد لشن هجمات جديدة أوسع نطاقا، بعد عامين من إنهاء وجود دولة “الخلافة الإسلامية” في […]

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