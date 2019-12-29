2019/12/29 | 22:23 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه محافظ بغداد محمد العطا، الاحد 29 كانون الاول 2019، بتعيين المحاضرين بالمجان في 6 مديريات للتربية.
ونصت وثيقة صادرة من محافظ بغداد وموجهة الى مديريتي الكرخ والرصافة، على انه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: توجيه من محافظ بغداد بتعيين المحاضرين بالمجان في 6 مديريات للتربية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونصت وثيقة صادرة من محافظ بغداد وموجهة الى مديريتي الكرخ والرصافة، على انه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: توجيه من محافظ بغداد بتعيين المحاضرين بالمجان في 6 مديريات للتربية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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