بالوثيقة: توجيه من محافظ بغداد بتعيين المحاضرين بالمجان في 6 مديريات للتربية

2019/12/29 | 22:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بغداد محمد العطا، الاحد 29 كانون الاول 2019، بتعيين المحاضرين بالمجان في 6 مديريات للتربية.ونصت وثيقة صادرة من محافظ بغداد وموجهة الى مديريتي الكرخ والرصافة، على انه […]

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