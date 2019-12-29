2019/12/29 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يطالب بموقف حازم ازاء القصف الاميركي لمنشآت عسكرية عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يطالب بموقف حازم ازاء القصف الاميركي لمنشآت عسكرية عراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يطالب بموقف حازم ازاء القصف الاميركي لمنشآت عسكرية عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).