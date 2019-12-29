2019/12/29 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصائب اهل الحق: الوجود العسكري الأميركي صار عبئاً على الدولة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصائب اهل الحق: الوجود العسكري الأميركي صار عبئاً على الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصائب اهل الحق: الوجود العسكري الأميركي صار عبئاً على الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).