الضربة الأميركية لكتائب حزب الله.. مقتل قيادي بالحشد وناشطون ينشرون صورته

2019/12/29 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي العراقي أن معاون آمر اللواء 45 وثلاثة آخرين، لم يشر إلى هوية أي منهم، قتلوا في القصف الجوي الذي نفذه الجيش الأميركي على خمس مواقع تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.

لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا قالوا إنها لـ"أبو علي الخزعلي" معاون آمر اللواء 45، الذي قتل في الضربة الجوية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت استهداف خمس مواقع تابعة للحزب في سوريا والعراق، وأن عددا من عناصر الحزب سقطوا قتلى وجرحى في العملية.

وقالت الوزارة في بيان إن الغارات تأتي بعد مقتل مواطن أميركي وإصابة آخرين في هجوم على إحدى القواعد في كركوك.

وأضافت أن الهجوم جاء لإضعاف قدرة الحزب على تنفيذ هجمات ضد قوات التحالف.

ونفذ القصف بواسطة طائرات مسيرة عن بعد "درونز"، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقال جوناثان هوفمان، مساعد وزير الدفاع الأميركي في تغريدة إن "الولايات المتحدة شنت ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد خمس منشآت لكتائب حزب الله ردا على الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف".

وكان مسؤول أميركي قال الجمعة إن واشنطن تنظر إلى احتمالية تورط كتائب حزب الله في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عراقية والتي قتل فيها متعاقد مدني أميركي.

والسبت، كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون تفاصيل بشأن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أميركية في مدينة كركوك مساء الجمعة.

وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس إن 30 صاروخا على الأقل أصابوا قاعدة "K1" بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبّب بمزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي أطلقت منها الصواريخ.

وأفاد مصدر أميركي بأن خطر الفصائل الموالية لإيران في العراق على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، والذي نشرت واشنطن على إثره آلاف الجنود في البلاد لمساعدة بغداد على مواجهة التنظيم المتطرف بعدما سيطر على مناطق واسعة في 2014.

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