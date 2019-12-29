اللكاش يطالب بإلغاء الاتفاقيات الامنية بين العراق وأمريكا

2019/12/29 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أدان النائب السابق، محمد اللكاش، القصف الامريكي على مواقع الحشد الشعبي في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار.

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