كتائب حزب الله: العدوان الاميركي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه

2019/12/29 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت كتائب حزب الله، اليوم الاحد، على قصف مقارها في القائم بمحافظة الانبار من قبل القوات الامريكية.

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