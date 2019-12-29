ابو دعاء العيساوي: الاستهداف السافر على المقاومين في الحشد هو تعدِ وقح على سيادة العراق

2019/12/29 | 23:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد المعاون الجهادي السابق لزعيم التيار الصدري، ابو دعاء كاظم العيساوي، اليوم الاحد، ان الاستهداف السافر على المقاومين في الحشد هو تعدِ وقح على سيادة العراق.

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ان "الأستهداف السافر على الإخوة المقاومين في الحشد الشعبي من اللواء 45، هو تعدِ وقح وجريمة سافره، على سيادة العراق وعلى كل ابناء المقاومة".

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