المحكمة الاتحادية العليا تطلق أرشيف الوقائع العراقية “الكترونياً”

2019/12/29 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت المحكمة الاتحادية العليا أرشيف الوقائع العراقية، منوهة إلى تضمنيه عنوانين التشريعات العراقية الصادرة منذ عام 2003.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا وضمن جهودها في المعلومات الدستورية والقانونية، أطلقت اليوم أرشيف الوقائع العراقية من خلال توفير الخدمات الالكترونية التي تتيح للمتصفح الحصول عليها”.وأضاف الساموك، أن “الأرشيف الذي يوجد […]

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