القوات المسلحة تنظم مؤتمرا لعلاج الإدمان

2019/12/29 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرةً – وليد الرمالي إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسى تنظم مؤتمر الإدمان الأول للقوات المسلحة للطب النفسى وعلاج الإدمان … ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية والبحثية ، نظمت إدارة الخدمات […]

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