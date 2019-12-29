مفاوضات لمد أنابيب الغاز إلى المناطق السكنية

2019/12/29 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

تتفاوض الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز مع شركة بريطانية وشركات من الاقليم لمد انابيب الغاز السائل لبعض المناطق السكنية.

وقال مدير الشركة المهندس علي الموسوي لـ"الصباح": ان "احدى الشركات البريطانية وشركات من الاقليم ترغب بتنفيذ مشاريع في محافظتي كربلاء وكركوك لمد انابيب الغاز للمناطق السكنية"، مشيرا الى ان "الشركة حاليا في طور التفاوض مع تلك الشركات ومن المؤمل فتح باب الاستثمار بهذا المجال شرط موافقة الحكومات المحلية.

واكد نجاح الشركة بعمليات ايصال واعتماد الغاز كوقود لمعامل الطابوق بدل النفط الاسود، وهذا الامر كلف الشركة الكثير لتطبيقه، اذ تعرضت الى التهديدات المباشرة من قبل بعض الذين يقومون بتهريب مادة النفط الاسود خارج البلاد.

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