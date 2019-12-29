إثر حادثة القائم.. السفارة الأمريكية فى بغداد تجلي عشرات الموظفين المدنيين

2019/12/29 | 23:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر امنية عراقية، اليوم الاحد ، أن السفارة الأمريكية في بغداد تخلي عشرات الموظفين المدنيين، وأنباء عن إطلاق صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد، بعد أنباء عن اختطاف صحفي أجنبي يحمل الجنسية الأميركية في بغداد.وارتفعت حصيلة استهداف مقر كتائب حزب الله في العراق إلى 16 قتيلا وعشرات الجرحى.وأبلغ رئيس الوزراء المستقيل […]

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