عبد المهدي يعلق على الاعتداء الامريكي على مواقع الحشد

2019/12/29 | 23:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد، رفضه أي عمل منفرد من قوات الامريكية، مبينا أن ما حصل اليوم انتهاك خطير يهدد امن العراق والم...

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