الربيعاوي: هجوم أميركي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار

2019/12/29 | 23:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد الربيعاوي ، عن تفاصيل الهجوم الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار.

وقال الربيعاوي في تصريح أن قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الأنبار وموقع اللواءين الخامس والأربعين والسادس والأربعين في الحشد الشعبي تعرضا إلى هجوم أميركي بواسطة طائرات مسيرة، مبينا أن الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي.

وأضاف الربيعاوي، أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت عشرات الشهداء والجرحى، مشيرًا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة والتي تتضمن إخلاء الجرحى وانتشال جثث الشهداء وإطفاء النيران بمشاركة فرق الدفاع المدني في قضاء القائم ومفارز طبابة الحشد الشعبي.

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