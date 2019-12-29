طالباني قائدا للفرقة الذهبية خلفا للراحل فاضل برواري.

2019/12/29 | 23:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عسكري كردي ، الاحد 29-12-2019، عن صدور قرار من بغداد بتعيين عسكري من اقليم كردستان قائداً للفرقة الذهبية.واوضح المصدر ان ” القائد العام للقوات المسلحة اصدر امراً […]

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