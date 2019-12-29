العصائب: الوجود العسكري ‏الأمريكي صار عبئاً على الدولة ‏العراقية

2019/12/29 | 23:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت حركة عصائب اهل الحق، مساء الاحد، القوى السياسية ‏إلى وحدة الصف وتجاوز الخلافات وتخطي الأزمات، مشددة ‏على أن الوجود العسكري ‏الأمريكي صار "عبئاً على الدولة ‏العراقية".‏

‎ ‎وقالت في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، "ندين وبشدة ‏العدوان الامريكي الغاشم على مواقع استهدفت لواء 45 ‏للحشد الشعبي في غرب الانبار أدى إلى إستشهاد ثلة من ‏المجاهدين المرابطين على الحدود السورية من أبناء الحشد ‏الشعبي".‏‎ ‎

واضافت أن "إستمرار الإنتهاك الأمريكي للسيادة العراقية ‏يتطلب الوقوف بشحاعةٍ وصلابة أمام هذه التصرفات المنفلتة ‏التي تؤكد بربرية الإدارة الأمريكية وعنجهيتها واستخفافها ‏في أمن الشعوب والسعي لزعزعة الإستقرار في البلدان ‏الآمنة"‏‎.‎واشارت إلى أن "هذه الإعتداءات هي إستمرار للإعتداءات ‏السابقة التي قام بها العدو الإسرائيلي لمقرات فصائل الحشد ‏الشعبي وهي دليل على أن العدو جبهة واحدة"، داعية ‏‏"القوى السياسية الوطنية إلى وحدة الصف أمام هذا العدوان ‏الجبان وتجاوز الخلافات والعمل على تخطي العقبات ‏والأزمات التي تفسح".‏

وتابعت حركة العصائب بيانها بالقول "نحن نعتقد أن الوجود ‏العسكري الأمريكي صار عبئاً على الدولة العراقية بل صار ‏مصدراً لتهديد واعتداء على قواتنا المساحة وأجهزتنا ‏الأمنية"، مشددة "أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي لإخراجه ‏بكل الطرق المشروعة قبل أن يتمادى أكثر في تهديده لأمن ‏وإستقرار عراقنا الحبيب"‏‎.‎

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