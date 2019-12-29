فيديو.. زوارق إيرانية تحاصر حاملة طائرات اميركية

2019/12/29 | 23:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أظهرت صور التقطها قمر صناعي تجاري، قبل أيام، إبحار أجسام صغيرة متعددة قرب حاملة الطائرات الأميركية “يو أس أس أبراهام لنكولن”، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار تساؤلات عديدة، ودفع البنتاغون إلى الاعتراف أخيرًا.وأقرت البحرية الأميركية، ردًا على سؤال وجهه إليها موقع “ذا وور زون”، عبر البريد الإلكتروني، بأن “تلك الأجسام هي 18 […]

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