الصحة تغلق منشآت مخالفة

2019/12/29 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي خلال عام 2019..الصحة: إغلاق 6399 منشأة طبية خاصة مخالفة..وترخيص 310 مراكز علاج طبيعي و46 نادياً صحياً بمحافظات الجمهورية أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق ٦٣٩٩ منشأة طبية خاصة نتيجة لمخالفة الاشتراطات الصحية بها أوعدم ترخيصها خلال عام 2019، […]

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