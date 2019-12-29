2019/12/29 | 23:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات، وذلك بعد انتصاره على شيفلد يونايتد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد شيلفد يونايتد: بداية المباراة لم تشهد الكثير من الفرص السانحة للتسجيل من كلا الطرفين، لكن حكم اللقاء ألغى هدفاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).