مصدر امني: السفارة الأمريكية في بغداد تخلي عشرات الموظفين المدنيين

2019/12/29 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بقيام السفارة الامريكية في بغداد باخلاء عدد كبير من موظفيها.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "مروحيات عسكرية امريكية

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