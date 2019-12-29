رئيس الجمهورية للقائم بالأعمال الامريكية: هذا مناف لاتفاقاتنا ومضر بالعراق وغير مقبول

2019/12/29 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، أن استهداف الحشد الشعبي في القائم مناف للاتفاقات ومضر بالعراق وغير مقبول.

وقال رئيس الجمهورية في بيان مقتضب

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