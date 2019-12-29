سقوط 4 صواريخ على قاعدة تضم أميركيين قرب بغداد في التاجي

2019/12/29 | 23:35 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

ذكرت وكالة فرانس برس، اليوم الاحد، أن 4 صواريخ سقطوا على قاعدة تضم قوات أميركية قرب بغداد.

وكانت وكالة أنباء فرانس برس قد أفادت أن عدد قتلى الغارات الأميركية على 5 قواعد لمواقع حزب الله العراقي في سوريا والأنبار ارتفع إلى 15 قتيلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

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