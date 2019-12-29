هذا ما شهدته بغداد والمحافظات من تطورات اليوم الاحد

2019/12/29 | 23:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تطورات سياسية مختلفة، وأحداثًا أمنية متفاوتة، ابرزها:سياسي: متظاهرون يغلقون مبنى محافظة بابل احتجاجا على تجاهل مطالب المتظاهرين.سياسي: النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي يؤكد استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية بشأن مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، ويوضح أنه لغاية الآن لا توجد تفاهمات بين الكتل بخصوص الموضوع.سياسي: محتجون غاضبون في مدينة الديوانية يضرمون النيران للمرة الثالثة في مقر العصائب المقربة من إيران وذلك في منطقة ام الخيل وسط الديوانية.سياسي: فائق الشيخ علي يهاجم زعيم تحالف الفتح هادي العامري ويؤكد انه من يقود العراق وهو من يمنع ترشيحه لرئاسة الحكومة ويقول “العامري يعلم علم اليقين بأنني سأحاكمه كمجرم قاتل العراق وشعبه، وبرقبته دماء الأبرياء من العراقيين، وكسارق، سرق نفط العراق وأموال وزارة النقل.سياسي: مجلس القضاء الأعلى يجري القرعة الخاصة بقضاة اقليم كردستان، ويختار القاضيين دهام اكرم عمر، وعمر احمد محمد لعضوية مفوضية الانتخابات الجديدة.سياسي: وزارة النفط تقول إن “عمليات الإنتاج والتصدير لم تتاثر بفعل وقف مؤقت لحقل الناصرية، نافيا بذلك اشاعات عمدت على نشرها بعض وسائل الإعلام القريبة من السلطة والتي حاولت تصوير أن غلق الحقل النفطي في ذي قار قد تسبب بكارثة على الاقتصاد.سياسي: متظاهرون غاضبون يغلقون مبنى تربية الرصافة الثانية في بغداد ويخلونها من الموظفين والمراجعين.سياسي: يوم غضب طلابي في بغداد و 9 محافظات وسط وجنوب البلاد، عبر اضراب عن الدوام ومسيرات طلابية تدعو لرحيل الطبقة السياسية الحاكمة.سياسي: هيئة النزاهة تكشف عن عملية فساد مالي أحد أطرافها مسؤول حكومي، وتعلن إحباط محاولة صرف قرض بقيمة 20 مليار دينار بمعاملة صورية، وتبين أن الضامن للقرض هو رئيس مجلس محافظة بابل.سياسي: النائب عن تحالف البناء قصي عباس يكشف عن اجتماع مرتقب بين قادة الكتل السياسية ورئيس الجمهورية لحسم ملف مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.أمني: تحركات عسكرية في محافظة كركوك بعد يومين من هجوم صاروخي استهدف قاعدة K1 العسكرية في المحافظة والتي تضم قوات أميركية.سياسي: أغلاق مبنى تربية الديوانية وقطع الطريق الرابط بينها والنجف، وقطع الطرق الرئيسية والجسور في الناصرية احتجاجا على تجاهل مطالب المتظاهرين.سياسي: استمرار اغلاق حقل الناصرية النفطي لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على تقديم مرشحي الكتل السياسية لرئاسة الحكومة.أمني: مصدر امني: اجراءات أمنية مشددة في ساحتي كهرمانة والفردوس تحسبا لوصول المتظاهرين إلى المقرات الحزبية في منطقة الكرادة ببغداد.أمني: دعا عضو مجلس النواب.”علي البديري” اليوم الأحد، الى فتح تحقيق بشأن شبهات فساد وهدر بالمال العام بعقود طباعة المناهج الدراسية.سياسي: جسدت الاحتجاجات الأخيرة مقولة “التاريخ يعيد نفسه واقعا وربطت ماضي البلاد بالحاضر”، هكذا وصف أستاذ التاريخ الدكتور “منير عويد” مجريات الأحداث من حيث رمزيتها في نفوس العراقيين.أمني: كشفت وثيقة مسربة من وزارة المالية حجم الفساد المتفشي داخل منظومة فصائل الحشد ، وبحسب الوثيقة الحكومية، التي تعود إلى عام 2018، فإن قيادة الحشد الشعبي سرقت جزءا من رواتب أعضاءها .أمني: أعلنت قيادة الشرطة في محافظة ديالى، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم بالإتجار بالمخدرات في قضاء خانقين.سياسي: أضافت رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح لمجلس النواب فصلا جديدا للمأزق الذي وصلت إليه الطبقة السياسية، حيث وضعتها انتفاضة أكتوبر أمام خيارات أبسطها تقديم تنازلات عن البعض من مكاسبها.أمني: شنت الولايات المتحدة الامريكية غارات على 5 منشآت تابعة لـ “حزب الله العراقي”، في العراق وسوريا، ردا على مقتل أميركي، بعد هجوم على قاعدة أميركية في العراق قبل أيام.أمني: مقتل آمر الفوج الاول في اللواء ٤٥ التابع لـ “حزب الله” العراقي، خلال ضربة جوية تبناها الجيش الامريكي.

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