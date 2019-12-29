"ساعتقلك واعلقك في ساحة التحرير ".. هكذا توعد فائق الشيخ علي زعيم منظمة بدر هادي العامري

2019/12/29 | 23:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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