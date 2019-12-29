منظمة بدر تصدر بيانا بشأن استهداف الحشد في القائم

2019/12/29 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

طالب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاحد، السلطات الثلاث بالوقوف بحزم امام تكرار القصف الامريكي.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "على السلطات الثلاث الوقوف بحزم امام تكرار القصف الامريكي واتخاذ ال

بغداد اليوم ـ بغداد

عبر ائتلاف النصر، الاحد، عن ادانتها للاعتداء الامريكي على السيادة العراقية ومنتسبي الحشد الشعبي، فيما أكدت ضرورة الزام جميع الوجودات العسكرية العراقية بأوامر القيادة العامة.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، أن استهداف الحشد الشعبي في القائم مناف للاتفاقات ومضر بالعراق وغير مقبول.

وقالت وكالة الانباء الرسمية، إن "القائم بالاعمال الامريكي في العراق اتصل برئيس الجمهورية برهم صالح

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