النهج الوطني تحذر من تداعيات التصعيد والمواجهة العسكرية على الاراضي العراقية

2019/12/29 | 23:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت كتلة النهج الوطني بمجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن رفضها بشدة للاعتداء الامريكي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار.





وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقته "الغد برس"، أن " النهج الوطني يرفض بشدة الاعتداء الامريكي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار بمواقع متقدمة لحماية الحدود العراقية ضد عصابات داعش الارهابية، ويشكل انتهاكاً شديداً للسيادة العراقية".





وحذر طعمة، " من تداعيات التصعيد والمواجهة العسكرية على الاراضي العراقية وانعكاساتها على استقرار الوضع الامني".





وأكد، ان" المسؤولية الوطنية للحكومة والبرلمان العراقي تستدعي اتخاذ المواقف الضرورية لحماية السيادة الوطنية والمؤسسات الامنية العراقية من الاستهداف والعدوان الأجنبي وتجنيب الساحة العراقية من أية مواجهات عسكرية يدفع أثمانها الباهضة الشباب العراقي أو تقود لظروف ينتفع منها تنظيم داعش الارهابي".

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