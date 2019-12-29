منظمة بدر تصدر بيانا بشأن استهداف الحشد في القائم

2019/12/29 | 23:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت منظمة بدر، الاحد، بيانا بشأن استهداف الحشد الشعبي في القائم بمحافظة الانبار.وقالت المنظمة في بيان، “ندين باشد عبارات الإدانة والاستنكار الاعتداء الامريكي الآثم على قطعاتنا الامنية العراقية من […]

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