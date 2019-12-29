2019/12/29 | 23:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، الاحد، ان القصف الامريكي على احد مقار الحشد الشعبي مناف لاتفاقيات العراق مع امريكا، مبينا انه غير مقبول....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يعلق على الإعتداء الامريكي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يعلق على الإعتداء الامريكي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).